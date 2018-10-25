البشير يعلن رفع الحظر عن المنتجات المصرية

أعلن المشير عمر البشير رئيس الجمهورية رفع الحظر عن المنتجات الاقتصادية المصرية ودخول المنتجات الغذائية للسودان.
وقال في تصريحات صحفية عقب المباحاثات بين الجانبين بالقصر الجمهوري إن المهمة الأساسية أمامنا هي إزالة العوائق وحركة السلع والمواطنين بين البلدين معلناً عن توقيع اتفاقية الحريات الأربع بين البلدين.
سونا
5 التعليقات
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Sabir
2018/10/25 at 2:43 م (UTC 2) رابط التعليق
وَفِيمَّ كان ( الحظر ) أصلاً ؟؟؟
معاذ
2018/10/25 at 3:01 م (UTC 2) رابط التعليق
اكله انت وحاشيتك ..
Aboahmed
2018/10/25 at 3:22 م (UTC 2) رابط التعليق
نداء الى الشعب السوداني الفضل………..
نرجو مقاطعة كافة المنتجات المصريه …….
خلي عمر البشير ياكله هو واهله وناس المؤتمر الوثني حقه…………….
داير تقرض باقي الشعب الفضل كمان بي الصرف الصحي المصري ……………………..
حسبنا الله ونعم الوكيل عليك وعلى كيزانك …..
شملول
2018/10/25 at 3:32 م (UTC 2) رابط التعليق
هذا فقط ما استطعت فعله يا رئيسنا!!!!! أين حلايب وشلاتين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
عارف
2018/10/25 at 3:33 م (UTC 2) رابط التعليق
كنا بنحبك وبندافع عنك ونحترمك لوقفتك القوية التي كنا نظنها للأسف نابعة من قيم سوداني أصيل ..ولكن وجدناك غير جدير بذلك الاحترام ..وكل يوم تسقط اسهمك بتخبطك الارعن في سياستك الغبية التي بعيدة كل البعد عن هم المواطن المسكين ..صرت تبيع الغالي أن وجد والرخيص من أجل أن ترضي عنك اليهود والنصاري ..ياخي استقيل وارتاح وربح الناس