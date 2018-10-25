المتهم بقتل شقيقته ينكر أمام المحكمة ارتكابه الجريمة

أنكر المتهم بقتل شقيقته طعنا بآلة حادة داخل منزلهم بأم درمان أنكر ارتكابه للجريمة وأنكر تواجده لحظة وقوعها وقال للمحكمة بأنه كان متواجدا في احدي نوادي المشاهدة وذلك تم عند استجوابه أمام قاضي محكمة جنايات كرري مولانا أمين حسين .
واكد للمحكمة ألا علاقة له بالجريمة التي وقعت في حق شقيقته وذكر بأنه حضر للمنزل ووجدها مصابة بحسب صحيفة الدار ، وتوفيت بعد إسعافها للمستشفى عندها حددت المحكمة جلسة أخرى وذلك للقرار حول توجيه التهمة ومواصلة جلسات القضية التي تعود تفاصيلها عندما وصل بلاغ للشرطة بأن مجهولا قد تمكن من قتل فتاة داخل منزلها وبعد تحريات الشرطة المتواصلة تم القبض على شقيقها ووجهت له تهمة القتل تحت المادة 130 من القانون الجنائي وحول الملف للمحكمة بواسطة النيابة المختصة ومازالت الجلسات متواصلة.
الخرطوم (كوش نيوز)