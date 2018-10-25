السر: توجيهات رئاسية بأن تكون الشراكات مع مصر تكاملية وليست تنافسية

السر أكد حرص وزارته على التعاون مع مصر في مجالات النقل كافة
قال وزير النقل والتنمية العمرانية حاتم السر، إن رئيسي السودان وجمهورية مصر وجها بضرورة الدخول في شراكات استراتيجية تقوم على إطار تكاملي وليس تنافسياً، وأكد أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كل المجالات بما يخدم الشعبين.
وبحث السر مع نظيره المصري د. هشام عرفات، عشية يوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات وإزالة العوائق التي تعترض تنفيذ المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات النقل والدخول في شراكات.
وأكد حاتم حرص وزارته على التعاون مع مصر في مجالات النقل كافة، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين. كما تطرق اللقاء إلى الربط السككي والبري والنهري بين البلدين، داعياً لتبادل الخبرات والتدريب.
وأوضح أن التطور الاقتصادي يتطلب وجود وسائل نقل متطورة وسريعة وشبكة متعددة، لأن الصناعة والتجارة تعتمدان في المقام الأول على النقل، مبيناً أن زيارة الرئيس السيسي للبلاد في هذا التوقيت لها أهمية بالغة خاصة وأن هناك تطورات تشهدها المنطقة.
ومن جانبه، أشاد وزير النقل المصري د. هشام عرفات، بعمق العلاقات الأزلية بين شعبي وادي النيل في الأصعدة كافة، وأنه لا بد من تعزيز التعاون المشترك دعماً للمصالح الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
سونا