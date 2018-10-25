كرامة يدعو لبناء استراتيجية اقتصادية مع مصر

كرامة خلال اللقاء مع رجال الأعمال المشترك السوداني المصري
دعا وزير الصناعة والتجارة، موسى كرامة، إلى بناء استراتيجية اقتصادية عميقة وشاملة ومتكاملة مع مصر تستند على مصالح الشعبين وتتجاوز الخلافات السياسية كافة، وشدد على معالجة القضايا العالقة والمشروعات المستقبلية على المستوى الصناعي في المجالات كافة.
وأشار كرامة خلال مخاطبته الأربعاء الاجتماع الثاني لمجلس رجال الأعمال المشترك السوداني المصري، إلى أن العلاقات السودانية المصرية علاقات أزلية استراتيجية وممتدة عبر التاريخ، الأمر الذي يتيح إقامة علاقات اقتصادية شاملة.
وأفاد أن هناك تفاهماً وتنسيقاً مستمراً بين وزارتي التجارة والصناعة بالبلدين في العديد من التحديات التي تواجه تنمية التعاون الاقتصادي المشترك، داعياً إلى تطوير القطاع الخدمي، وأضاف “هنالك اتفاقيات ستوقع في هذا الشأن للارتقاء بالمستوى التجاري في البلدين”.
وبشر كرامة بأن لقاء المجلس المشترك ستتم فيه مناقشة القضايا العالقة، مبيناً أن السودان يشهد طفرة صناعية ملحوظة، كاشفاً عن سياسات لتعظيم القيمة المضافة للسياحة.
وأشار الوزير إلى أهمية دور القطاع الخاص الذي يقود النشاط الاقتصادي بالسودان، قائلاً إنه شريك أساسي، مجدداً التزام الدولة بتهيئة المناخ والقوانين والإجراءات والسياسات وكل ما يلزم وأن يكون مناخ العمل محفزاً للمستثمرين المحليين الوطنيين والأجانب.
شبكة الشروق