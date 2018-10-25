السودان يشارك في المعرض التجاري الدولي بجاكارتا

تصدير اللحوم ستوليه الدولة اهتماما كبيرا في الفترة المقبلة..
انطلقت اليوم بالعاصمة الاندونيسية جاكارتا فعالية معرض جاكاترتا التجاري الدولي في دورته الثالثة والثلاثين بحضور أكثر من (30) رجل أعمال سوداني للتعرف على الصناعات والمنتجات الاندونيسية واحتياجات السوق السوداني وإمكانية صادرات السودان لاندونيسيا .
ورحب الرئيس الإندونيسي المهندس جوكو ودود في حفل الافتتاح بالمشاركين، مشيدا بالتطور الكبير لدولة اندونيسيا في شتى المجالات، مؤكدا على اهتمام الدولة بالانفتاح على كافة بلدان العالم .
واكد السفير الإندونيسي بالسودان روزاليسي رسمان عدنان على رفع سقف التجارة مع الدول الخارجية ضمن خطط الدولة خلال الفترة المقبلة بما فيها السودان والتي وصل حد التبادل بينها لحوالي (109) مليون دولار، مؤكد على تذليل كافة العقبات التي تعترض رجال الأعمال السودانيين بداية من تسهيل منح التأشيرات وربط الشركات ورجال الأعمال بين البلدين، وقال “نأمل في القريب العاجل تأسيس منتدى الأعمال السوداني الإندونيسي من أجل انسياب عملية الاستيراد والتصدير ورفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين في جميع المجالات وجعلها منافسة للمنتجات من الدول الأخرى”
وكشف اهم المنتجات التي يتم استيرادها من السودان وهي الصمغ العربي واللحوم والقطن والسمسم والتبلدي والفول السوداني والكركدي، مؤكدا على أن مجال استيراد اللحوم الحمراء من السودان ستوليه الدولة اهتماما كبيرا في الفترة المقبلة وذلك لجودة اللحوم السودانية واسعارها المناسبة مقارنة بالدول الأخرى، مضيفا أن نسبة الاستيراد من اندونيسيا للسودان كبيرة للعديد من المنتجات التي نصنعها والتي نالت ثقة المستهلك السوداني أبرزها مجال الأغذية والإطارات وبطاريات السيارات وغيرها من المنتجات، مؤكدا أن الحكومة الإندونيسية بصدد تقديم شهادة تقديرية للمستوردين السودانيين .
وعبر السفير عن سعادته بوفد رجال وسيدات الأعمال الزائر للمعرض، وقال إنها ستزيد من قيمة التجارة المتبادلة بين البلدين .
من جانبه أكد السفير السوداني باندونيسيا الدكتور الصديق عبد العزيز على أهمية التبادل التجاري مع دولة اندونيسيا ذات الكثافة السكانية العالية والاستفادة من التبادل التجاري معها، موضحا أنها من الدولة المتقدمة في العديد من الصناعات والمنتجات بكافة أنواعها و التي يمكن استيرادها بالإضافة إلى تصدير معظم المنتجات السودانية إليها، داعيا رجال الأعمال السودانيين إلى الدخول في السوق الإندونيسي ومعرفة ما يحتاجه وضرورة التنسيق مع نظرائهم من الاندونيسيين، مشيدا بالتطور الكبير الذي وصلت إلي اندونيسيا في صناعة الأغذية، مؤكدا على اهمية ما يقوم به رجال الأعمال في كل الدول، قائلا إن أهميتهم تتفوق على الدولة نفسها، مطالبا بضرورة السفر والتعرف على الدول الخارجية لفتح أسواق جديدة للمنتجات السودانية، مؤكدا على ضرورة وضع بيانات حقيقية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتجديد هذه المعلومات بصفة دورية مع العمل على تعديل المعلومات السالبة والخاطئة عن السودان والتي نجدها على مواقع اقتصادية عالمية مهمة كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية وغيرها .
سونا.