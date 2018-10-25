شرطة جبل أولياء تضبط كميات من الخمور

ضبطت شرطة محلية جبل أولياء -قسم أمن المجتمع بالكلاكلة غرب- كميات كبيرة من الخمور البلدية مجهزة ومعدة..
كانت في عدد 2660 عبوة محملة على متن مركبة عامة (حافلة روزا) وفي طريقها للتوزيع .
وأكد مدير شرطة امن المجتمع بولاية الخرطوم العميد محمد على حسن الكودابي لدى وقوفه على الكميات المضبوطة بقسم الكلاكلة غرب وبحضور قيادات العمل الشرطي والتنفيذي والتشريعي والمجتمعي بالولاية والمحلية ، أكد أن الأمن ليس مسئولية الشرطة وحدها وإنما مسئولية الجميع ، لافتا الى أن إنجازات الإدارة تتوالى هذه الأيام ، حيث شهد قسم الكلاكلة شرق إنجازا في ضبط خمور خلال الاسبوع الفائت واليوم في قسم الكلاكلة غرب ، وايضا قسم الديم والذي ضبط 20 جوالا بمنطقة الاسطبلات، وأعلن استمرار تنظيم الحملات لمنع ترويج الخمور والسموم التى تهدف لتدمير المجتمع ، كما اعلن تكثيف العمل المنعي وجعل محلية جبل أولياء أنموذجا الية من الخمور البلدية و الظواهر السالبة التى تؤثر على المجتمع وكذلك ولاية الخرطوم ، مشيرا الى أنه وعلى الرغم من الحملة الإعلامية الشرسة بسبب قانون النظام العام ممن وصفهم بالأقلية الا أن غالبية المواطنين بولاية الخرطوم تؤيد عملهم في حماية المجتمع وأن مايتم من عمل يكون بدعاوى وشكاوى مقدمة من المواطنين
الحادبين على امن المجتمع .
من جهته ثمن معتمد محلية جبل أولياء العميد شرطة دكتور أبوعبيدة العراقي إنجازات شرطة أمن المجتمع ومجهوداتها في منع ومكافحة الظواهر السالبة والمتمثلة في ضبط كميات من الخمور البلدية تقدر بـ2660 عبوة معبأة و معدة لما وصفه بالاستخدام السىء ولتدمير العقول ونشر البطالة وتعطيل الانتاج، وأضاف أن الأمر لايعدو كونه مسألة مرتبطه بضبط خمور فقط وإنما هي مسألة أمن مجتمع وأمن دولة واقتصاد بلد ، وأنه يعنى منع هذه الكميات والسموم من أن تدخل الأسواق لتدمير عقول الشباب ، محييا جهود نواب المحلية بتشريعي الخرطوم .
واكد رئيس كتلة نواب محلية جبل أولياء بتشريعي الخرطوم المهندس عصام ماهر أن العمل الذي تقوم إدارة أمن المجتمع يجد التقدير ، وقطع بالوقوف مع مجهودات الإدارة ومساندتها باللجان المجتمعية ولحماية المجتمع والشباب من المهددات ، واعتبر أن ترويج السموم والمواد المؤثرة على الصحة العقلية هي السلاح المستخدم اليوم والذي يتم به تدمير المجتمعات .
وحيا رئيس مجلس أمناء قسم شرطة الكلاكلة غرب عوض سنجة الدور الذي تقوم به الشرطة في منع الفوضى ونشرها ومحاربة الظواهر السالبة والدخيلة ، والحفاظ على الأمن ، واكد دعم ومؤازة الشرطة في دورها تجاه المجتمع .
سونا.