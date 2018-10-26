المركزي يدعو البنوك لمبادرات في الدفع الالكتروني

دعا محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير مديري عموم المصارف لتقديم المبادرات في إطار حملة
التعريف بوسائل الدفع الإلكتروني، داعياً المصارف للتنافس في الخدمات الإلكترونية.
وجدّد المحافظ بحسب سونا – جاهزية (المركزي) لمقابلة طلبات البنوك من الأوراق النقدية لتغذية الصرافات الآلية، موضحاً أن الخزينة المركزية بالبنك المركزي تعمل على مدار 24 ساعة، حيث يمكن للبنوك استلام احتياجاتها من النقود منذ ظهر يوم الخميس وطوال يومي الجمعة والسبت.
جاء ذلك لدى اجتماعه صباح يوم الخميس بمديري عموم المصارف التجارية في إطار الإعداد لإطلاق الحملة الترويجية للدفع الإلكتروني في نوفمبر المقبل.
من جانبه طالب مساعد محمد أحمد النائب الأول للمحافظ بضرورة التوسع في خدمات الصرافات الآلية ونقاط البيع الإلكتروني والدفع عبر الموبايل وأهمية انتشار هذه الخدمات في الولايات ولتكون الخدمات شاملة بما فيها سداد الخدمات الحكومية والمشتريات، مبيناً أن العائد غير المباشر للخدمات الإلكترونية أضعاف العائد المباشر.
وفي سياق مختلف قال عباس عبد الله عباس رئيس اتحاد المصارف السوداني إن الاتحاد يعمل بالتنسيق مع البنك المركزي لتوطين ثقافة الدفع الإلكتروني، مشيراً إلى أن لديهم خطة (زيرو كاش)، مشيداً في الوقت نفسه بحملة البيع بالدفع الإلكتروني بأسواق البيع المخفض التي نظمها بنك العمال الوطني وكذلك البنك المركزي الذي نظّم أول سوق للدفع الإلكتروني في رمضان الماضي.
كوش نيوز