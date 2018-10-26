أبو عيسى: جون قرنق لم يكن وحدوياً على الدوام

نصح رئيس قوى الإجماع الوطني المعارض فاروق أبو عيسى الأحزاب السياسية بالنأي عن المشاركة في انتخابات 2020م، وقال إن هذا الطريق “وعر ومضر”، مضيقاً أن النظام لا يقبل أي شروط تهدد سيطرته الكاملة على مفاصل البلاد.
وإعتبر أن كل من يشارك في انتخابات 2020م يسهم في إطالة عمر النظام بقصد أو بدون قصد. وفي شأن متصل، قال إن الجيش لا يمكن عزله من أية معادلة سياسية “رضينا أو أبينا”. وخلال حديثه في منتدى “كباية شاي” أمس الخميس، قال أبو عيسى بحسب صحيفة التيار الصادرة يوم الجمعة إن زعيم الحركة الشعبية الراحل جون قرنق، لم يكن وحدوياً في كل مراحله النضالية، معضداً حديثه بما شهده بنفسه خلال تجربة التجمع الوطني المعارض.
صحيفة التيار