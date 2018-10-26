وزير الداخلية: مليونا لاجئ يقتسمون الخُبز مع المواطن

قال وزير الداخلية د. أحمد بلال عثمان، إن السودان يقوم بدور كبير وفاعل في التصدي للكثير من القضايا بالمحيط الإقليمي وإيواء اللاجئين
، وذكر بلال أن أعداد اللاجئين بالبلاد يبلغ نحو 2 مليون لاجئ، وأضاف: “كل هؤلاء يقتسمون الخبز مع المواطن ويشاركونه الكثير من الأشياء”.
وحث بلال المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم للسودان لمقابلة أعداد اللاجئين المتزايدة، مبيناً أن مساهمة المجتمع الدولي تبلغ (35%) فقط من احتياجات اللاجئين، وثمن وزير الداخلية خلال زيارته أمس الخميس لمعتمدية اللاجئين بالخرطوم، الدور الذي تضطلع به المعتمدية في تقديم وتوفير خدمات الإيواء والحصر والحماية للاجئين، لافتاً إلى ان المرحلة المقبلة ستشهد عملية تنفيذ الهيكل الجديد لمعتمدية اللاجئين وتنفيذ مصفوفة التدريب، بمشاركة بيوت خبرة نظراً للدور المتزايد للمعتمدية.
وامتدح بلال الدور الانساني للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقال بحسب صحيفة التيار الصادرة يوم الجمعة إن وزارته تتطلع للمزيد من الأعمال المشتركة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وأشار إلى ضرورة لفت نظر المجتمع الدولي لتقديم المزيد من المساعدات للسودان، خاصة أن السودان يساهم في حل الكثير من المشاكل التي تنجم بالإقليم.
صحيفة التيار
1 التعليقات
سوداني اصيل
2018/10/26 at 10:51 ص (UTC 2) رابط التعليق
تاااااني جيتونا بالعزر الاقبح من الذنب
لاجئين شنو ياغزرين انتو
اول حاجه لوجينا للسوريين انتو جبتوهم قلتوا عايزين تغيروا اشكال البشره
وبديتوها من المزيعات المسكينات فرضتوا عليهن تغيير لون بشرتهن
اخيرا عايزين تقولوا اللاجئيين اتقاسموا الخبز مع المواطن !
وين الخبز نفسه ؟؟؟؟