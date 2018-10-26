مصرع وإصابة (8) أشخاص في حادث مأساوي بطريق مدني

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب خمسة آخرين في حادث مروري مروع بين سيارة أكسنت وعربة دفار بطريق مدني الخرطوم.
وقال شهود عيان إن الحادث وقع بالقرب من الطالباب بمحلية الحصاحيصا، نتيجة للسرعة الزائدة من سائق الأكسنت، مما أسفر عن وفاة ثلاثة من مستقليها وإصابة اثنين آخرين بينهما فتاة، وأوضح شهود العيان أن ثلاثة من مستقلي الدفار تعرضوا لإصابات وصفت إصابة السائق بالخطيرة.
وكشف الشهود بحسب صحيفة (الأخبار) الصادرة يوم الجمعة أن السيارة الأكسنت كانت تسير بسرعة زائدة وفقد سائقها السيطرة ثم انحرف عن مساره واقتحم الدفار حتى أدى إلى انقلابه، وانشطار الأكسنت إلى جزئين. وقال ان شرطة المرور السريع تلقت بلاغاً واتخذت إجراءاتها اللازمة.
صحيفة الأخبار