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منوعات

2018/10/27

2018/10/27


“موقف مؤثر “.. طبيب يتفاجأ بهوية “المريض ” داخل غرفة العمليات.. وهكذا جاءت ردة فعله!



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تفاجأ طبيب يعمل استشارياً في جراحة العظام بهوية المريض الذي يجري له عمليه جراحية واكتشف أنه معلمه في المرحلة الابتدائية وحرص على توثيق اللقاء الذي جمعهما بعد سنوات طويلة.

وقال الطبيب أحمد القرني خلال تغريدة نشرها عبر “حسابه” على ” تويتر” : الأستاذ الفاضل عبيد القرني.. معلمي في المرحلة الابتدائية مضت سنوات طويله قبل أن نلتقي مجدداً”.
وأضاف: التقينا هذه المرّة بشكل مختلف .. كمريض وطبيب ، حيث أجريت له عمليه جراحيه هذا اليوم .. عبارة عن منظار للركبة”
واختتم التغريدة قائلا: ” ألف الحمدلله على السلامة أستاذي.. طهور ولا باس عليك “.

صحيفة المرصد

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