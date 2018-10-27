مصرية تتخلص من زوجها بـ20 طعنة بمساعدة عشيقها.. والتحقيقات تكشف تفاصيل جريمتهما!

أقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها بمشاركة عشيقها حيث لم تكتف الزوجة بالخيانة من خلال إقامتها علاقة غير شرعية مع “نجار”، بل دبرا لارتكاب جريمة القتل بمنزل الزوجية.
جثة لشاب مقتول
وفي التفاصيل عثرت الشرطة المصرية على جثة لشاب مقتول بإحدى قرى محافظة الجيزة، فبدأت القوات فى فحص البلاغ، وناقشت عددًا من الشهود وأهالى القرية الذين أكدوا أن الجثة لشاب ليس من سكانها.
جرح قطعى بالرأس
وكشفت التحقيقات أن هناك عددًا من الطعنات بجسد المجنى عليه، بالإضافة إلى جرح قطعى بالرأس، نتيجة التعدي عليه بآلة حادة، وبعد مرور 16 ساعة، كشفت الأجهزة الأمنية أن زوجة المجنى عليه “جيهان- 27 عامًا”، قتلته بالاشتراك مع عشيقها.
بركة من الدماء
وقالت الزوجة أنه عقب استغراق زوجها فى النوم هاتفت العشيق الذى حضر ونفذ جريمته حيث “إنه فور وصول المتهم الثانى فتحت له باب الشقة ودخل الاثنان إلى غرفة النوم، ودون أى مقدمات أمسك المتهم عصى خشبية وهشم رأس المجنى عليه، وعقب ذلك أحضرت سكينًا من المطبخ وقدمته لعشيقها الذى سدد له 20 طعنة بمختلف أنحاء جسده، حتى تحولت الغرفة إلى بركة من الدماء”.
وقررت النيابة العامة حبسهما، وجدد لهم قرار الحبس لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
صحيفة المرصد