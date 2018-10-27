في أول ظهور تليفزيوني منذ مقتله .. خطيبة جمال خاشقجي تكشف وصيته لها

قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المقتول، جمال خاشقجي، اليوم الجمعة: “إن خاشقجي افترض أن السلطات السعودية لن تستجوبه أو تعتقله في تركيا، رغم أنه كان قلقا من حدوث التوترات عندما زار القنصلية في العاصمة التركية إسطنبول”.
وفي مقابلة مع محطة “هابرتورك” التركية، قالت خديجة جنكيز، إن خاشقجي لم يكن يريد الذهاب للقنصلية التي دخلها في الثاني من أكتوبر قبل مقتله، بحسب وكالة “رويترز”.
وأضافت خطيبة الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، اليوم الجمعة، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه تحدث عن تلقيه معاملة حسنة خلال زيارته الأولى لقنصلية بلاده في إسطنبول يوم 28 سبتمبر.
وفي مقابلتها مع القناة التركية، قالت خديجة جنكيز إن خاشقجي لم يطلب منها الاتصال بأي شخص إذا ما حدث له شيء خلال زيارته الثانية للقنصلية في الثاني من أكتوبر، لكنه أبلغها من قبل بأن تتصل بياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذا ما حدث له أي مكروه في تركيا.
وأشارت إلى أن دعوة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب إلى القدوم للولايات المتحدة تهدف لاستمالة الرأي العام، ولكنها أكدت في المقابلة أنها لا تخطط للذهاب إلى البيت الأبيض، حتى تثبت الولايات المتحدة صدق جهودها لحل قضية مقتل خطيبها.
وطالبت جنكيز في المقابلة بمحاكمة المسؤولين عن مقتل خطيبها ومحاسبتهم.
مصراوي