صورة تجمع سفير السودان بالنرويج “بزيّه القومي” مع السفير الإسرائيلي تثير ضجة بمواقع التواصل

أثارت صورة للسفير السوداني بالنرويج “عماد الدين ميرغني عبد الحميد” تجمعه بالسفير الإسرائيلي ألون روث سنير، أثارت ضجة واسعة في أوساط رواد مواقع التواصل من السودانيين،
بحسب مانقل محرر “كوش نيوز”.
وظهر سفير السودان بـ “أوسلو” وهو يرتدي الزي القومي السوداني في صورة جمعته مع السفير الإسرائيلي وسفراء آخرين، أثناء تقديم أوراق إعتمادهم كسفراء لبلدانهم بالنرويج.
وإن كانت الصورة قد ألتقطت في مناسبة، لم يُرتب لها من الجانب السوداني، إلا أنها قد أثارت حفيظة الرأي العام السوداني، لحساسيته المفرطة تجاه أي تقارب مع دولة الإحتلال الصهيوني، وأشار البعض بقولهم: كان يمكن للسفير السوداني بحصافته الدبلوماسية تفاديها، كما حمل آخرون الصورة رمزية ودلالات بليغة، قائلين: ليست هناك مصادفة في الدبلوماسية كل حركاتك وسكناتك محسوبة ولها رسائلها ودلالاتها، وكان بإمكان السفير أن يغير الموقف ويتصدر الأخبار برفضه لصورة تجمعه بممثل الكيان اليهودي، وطالبوا على إثرها وزارة الخارجية إستدعاء السفير ومحاسبته وإقالته، فهو يمثل شعب ووطن ودولة في كل مايصدر منه.
وكان وزير الخارجية النرويجي قد نشر الصورة بحسابه بتويتر مغرداً “إستقبلت النرويج اليوم سفراء جدد من السودان وأرمينيا وإسرائيل وغامبيا، نرحب بهم من القلب بأوسلو”
وقدم أربعة سفراء جدد إلى النرويج رسائل اعتمادهم إلى جلالة الملك هارالد الخامس، يوم الخميس 25 أكتوبر 2018، وقد ظهروا في الصورة من اليسار: سفير السودان ، سعادة السيد عماد الدين ميرغني عبد الحميد ، سفير أرمينيا ، سعادة السيد ألكساندر أرزومانيان ، سفير إسرائيل ، السيد ألون روث سنير ، سفير غامبيا ، سعادة السيد فرانسيس رينيه بلين.
أبومهند العيسابي
الخرطوم (كوش نيوز)