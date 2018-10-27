والي الشمالية يغلق مكتبه ويباشر مهامه من داخل الحقول

يوسف أصدر قراراً بتوزيع الوزراء على المحليات لمتابعة إنجاح الموسم الزراعي
أعلن والي الشمالية، ياسر يوسف، نقل أنشطة حكومة الولاية إلى المشاريع الزراعية، لإنجاح الموسم الزراعي الشتوي، إنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. وقرر يوسف إغلاق مكتبه في أمانة الحكومة ومباشرة أعماله من حقول الولاية المتعددة لإنجاح الموسم الزراعي.
وتمتاز الولاية الشمالية بخصوبة أراضيها ونجاعة مزارعيها، بجانب تميزها بزراعة محصول القمح الذي يعتبر من المحاصيل الغذائية الاستراتيجية، بجانب جملة من المحصولات الزراعية الأخرى؛ البستانية والتمور، خاصة أن الشمالية تعتبر معقل زراعة التمور بالبلاد، لمناخها الملائم لزراعة النخيل.
وأصدر والي الشمالية قراراً بتوزيع وزراء الحكومة على المحليات، للإشراف على عمليات إنجاح الموسم الزراعي، وحلحلة كل العقبات التي تواجه الموسم الزراعي، والوقوف ميدانياً على طبيعة الأوضاع.
ووقف ياسر يوسف، بعد ظهر الجمعة، على حركة انسياب الوقود، وسير العمل في التحضير للموسم الزراعي بمنطقة حوض السليم في شرق النيل بمحلية دنقلا، بحضور وزير المالية، حسن سليمان، رئيس اللجنة التنفيذية للموسم الزراعي الشتوي، واستمع لقضايا المزارعين، ووجه بإزالة كافة العقبات التي تقف أمامه.
هذا وسيواصل الوالي جولته الواسعة في جميع مشاريع محليات الولاية، ابتداء من صباح الأحد بمحلية حلفا، للاطمئنان على العمليات الزراعية، وتحفيز المزارعين على زيادة الإنتاج.
شبكة الشروق