الصناديق العربية تساهم في موازنة 2019

عملية الإصلاحات مستمرة وفق رؤية علمية للوصول إلى النتائج المرجوه..
أعلن رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية الأستاذ معتز موسى عن إعادة جدولة ديون السودان مع الصندوقين الكويتي والسعودي لمدة أربعين عاما ، معلنا عن مساهمة الصناديق العربية في موازنة الدولة للعام 2019 .
وتناول في حديثه اليوم في قاعة الشارقة في منتدى “الاقتصاد السوداني.. تحدي السياسات واستحقاقات الإصلاح” الذي نظمته صحيفة إيلاف ومركز التنمية والسياسات العامة، واقع الاقتصاد السوداني ومتطلبات الإصلاح وتعديل المسار في السنوات المقبلة لرفع البلاد ووتحقيق نسبة نمو تصل إلى 7%.
وتناول معتز متطلبات استدامة النمو، مبينا أن النمو الذي حقق حديثا بلغ 1% وأن المعدل العالمي ما بين 3 إلى 4% ، مبينا أن السودان لفترات حقق نسبة نمو ما بين 4-5%.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالصادر للسلع ذات القيمة المضافة واجتذاب الاستثمارات التي لها منافع على الاقتصاد الكلي ومراجعة الأوضاع الحالية حتى لا يكون التصدير هدرا للموارد الطبيعية وضرورة النظر في مكونات الاقتصاد من حيث موارد البلاد والموقع الجغرافي وتحريك الأسواق.
وجدد اهتمامه بالقطاع الخاص منوها لدور المصارف في الحصول على المدخرات والقدرة على توليد أرباح للعملاء.
وأكد أن عملية الإصلاحات مستمرة وفق رؤية علمية للوصول إلى النتائج المرجوة، مؤكدا أنه ليست هناك أي حماية للشركات الحكومية ولا تمييز لأحد.
وفيما يتعلق بالصرف على الأمن والقوات النظامية قال إن المردود ليس الكاش ونحن نتمتع بالأمن ونحافظ عليه لكي لا نتحول إلى دول مثل اليمن وسوريا والعراق.
وأعلن محاربته للجبايات غير القانونية والتهريب واعتبره العدو الذي لابد من الاتفاق عليه واعتبره مخربا يعمل في السوق الموازي.
وقال إنه سيعمل على محاربة الفقر بالسياسات الحكيمة والإدارت الراشدة، مبينا أن التضخم وسعر الصرف يعملان على إفقار الناس وأن أي برنامج لا يتحكم في عملية الحفاظ على العملة من التدهور والحد من التضخم لا يمكن أن يحقق أي نجاح.
سونا.