ضبط محاولة تهريب عملات أجنبية عبر مطار الخرطوم

السناري تعهد بمكافحة تهريب العملات والذهب
تمكنت إدارة جمارك مطار الخرطوم “وردية الكرار مغادرة”، من إحباط محاولة تهريب عملات أجنبية، وضبطت محاولة تهريب (229300) ريال سعودى و(23900) دولار، إضافة إلى (15100) يورو إلى خارج البلاد، في إطار محاربة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
وقال مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم، العميد شرطة محمد البدر مصطفى السناري، في تصريح صحفي، نقلته وكالة السودان للأنباء، يوم السبت، إن الضبطية تأتي في إطار تطبيق وإنفاذ بنود الخطة الاستراتيجية للدولة والخطة الاستراتيجية لخطة الجمارك وإنفاذ أهداف الجمارك الخاصة بمكافحة التهريب وحماية الاقتصاد، لمكافحة الإضرار وحماية المجتمع.
وأضاف أن إدارة جمارك مطار الخرطوم دأبت كعادتها على ضبط العديد من محاولات التهريب المتعلقة بالذهب والعملات الحرة والبضائع المضرة بالمجتمع والفرد، مشيراً إلى أن الوعي والحس الأمني الكبير لمنسوبي جمارك المطار أديا إلى كشف محاولة تهريب هذه العملات.
ووعد السناري كل المسؤولين على مستوى الدولة وقيادة الجمارك، بالسير على هذا النحو، وبذل مزيد من الجهود لمكافحة التهريب، وصون البلاد من كافة المهربين.
سونا