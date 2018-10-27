الحكومة تؤكد عدم رفع الدعم في موازنة 2019

موسى أعلن عن قبضة حديدية للتضخم وسعر الصرف
أكد رئيس مجلس الوزراء القومي، وزير المالية، معتز موسى، عدم رفع الدعم في ميزانية عام 2019، منوهاً بإحداث فاعلية وسياسات لميزانية واقعية وحقيقية، وأعلن عن سعي الدولة إلى فرض ما أسماه بـ”القبضة الحديدية” فيما يتعلق بأمر التضخم وسعر الصرف.
وكان موسى أعلن خلال بيان قدمه في البرلمان في بحر الأسبوع المنصرم، حول الإصلاح الاقتصادي، أعلن حزمة من القرارات التي تأتي في إطار سياسات التقشف التي اعتمدتها الدولة لمدة 15 شهراً، ألغت بموجبها العديد من أوجه الصرف والامتيازات، والتي تأتي في إطار البرنامج التركيزي الاقتصادي قصير المدى.
وقال موسى لدى مخاطبته منتدى “الاقتصاد السوداني تحدي السياسات واستحقاقات الإصلاح” الذي نظمته صحيفة “إيلاف” الاقتصادية، بالتعاون مع مؤسسة التنمية والسياسات، يوم السبت، قال إن إعادة النظر في الاقتصاد أمر ضروري، بحيث يكون الاقتصاد اقتصاداً يقوده الصادر والتركيز على الصادر، وإحلال الواردات وإتيانها في المرتبة الثانية، هذا بجانب حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل في القطاعين الخاص والحكومي، ومحاربة الفقر.
ورهن رئيس مجلس الوزراء تقدم الاقتصاد السوداني وتعافيه من أزماته بالتحكم في التضخم وسعر الصرف، والقدرة على اجتذاب الاستثمارات الخارجية، مؤكداً مضي الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي المستمر، ومكافحة التهريب والسوق الموازي.
شبكة الشروق