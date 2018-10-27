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سياسية

2018/10/27

2018/10/27


السفير عبدالمحمود: حجم التبادل التجاري بين السودان ومصر “دون الطموح”



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المليار بالنسبة لبلدين بإمكانيات السودان ومصر يعتبر رقماً متواضعاً

وصف سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، حجم التبادل التجاري بين الخرطوم والقاهرة بالمتواضع مقارنة بإمكانيات وموارد البلدين، في وقت كشف فيه بأن حجم التبادل بين البلدين يقل عن المليار دولار.

وأعرب عبدالحليم في تصريح لـ(smc) عن أسفه عن قلة حجم التبادل التجاري بين البلدين قائلاً “إن المليار بالنسبة لبلدين بإمكانيات السودان ومصر يعتبر رقماً متواضعاً ولا يرضي طموحات البلدين ” مؤكداً على دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين.

وأشار السفير عبدالمحمود إلى أن الإجتماعات الثنائية السودانية المصرية قامت بمناقشة كافة قضايا التعاون المشترك في جميع المجالات.

الخرطوم (smc)

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