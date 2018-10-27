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اقتصاد وأعمال

2018/10/27

2018/10/27


اكثر من 400 ألف سائح يزورون البلاد خلال 9 أشهر


المتحف القومي السوداني -متحف

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أعلنت الحكومة عن دخول “042، 402” سائحآ للبلاد خلال العام الجاري .

وقال رئيس الوزراء معتز موسي أن السياح رفدوا إقتصاد البلاد بايرادات قدرت بحوالي 500 مليون دولار ، ونبه الي أن رئيس الجمهورية أصدر قرارآ بمنح تأشيرات دخول للبلاد بدون قيود ، والسماح لهم بالتنقل في جميع أنحاء البلاد ، وأكد أن الدولة ماضية في الترويج وتبسيط إجراءات القدوم السياحي للبلاد ،وأعلن معتز في بيان أداء الحكومة أمام البرلمان عن تسجيل وتنظيم وتوثيق وترتيب القطع الأثرية وتخزينها ، فضلا عن أعداد مراكز تسجيل التراث والأرشيف وتحديث العرض ، وأشار الي إفتتاح الوحدة البولندية بالمتحف القومي.

صحيفة الانتباهه.

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