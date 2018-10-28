بالفيديو .. إعلامية شهيرة تكشف عن محاولة اغتصابها

كشفت الإعلامية مي الخرسيتي، مقدمة برنامج “إيجابيزم”، الذي كان يُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، خلال فيديو نشرته عبر صفحتها على “فيسبوك”، عن تعرضها لمحاولة اختطاف واغتصاب خلال الأيام الماضية.
ووجهت الإعلامية رسالة إلى شخص لم تحدد هويته قائلة: “لو كان محاولة التعدي عليا وتهديدي بالقتل في مصر كارت إرهاب، فا ألف شكر.. أنا لسه صامدة زي ما أنا ومتأثرتش”.
واستنكرت “الخرسيتي” ردود الأفعال التي جاءت ردًا على الكشف عن محاولة اغتصابها، قائلة: “ليه بتطالبوني اسكت على اللي حصل.. أنتم كده عندكم شهامة؟؟.. طيب لو أختك أو أمك أو زوجتك.. اللي هم شرفك.. أتعرضوا لنفس الموقف.. هتقولوا لهم اسكتوا؟؟”.
صحيفة المرصد