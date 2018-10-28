“حميدة” ينتقد عدم استيعاب أطباء امتياز الأسنان وانتظارهم عامين

انتقد وزير الصحة بولاية الخرطوم، د.”مأمون حميدة” عدم استيعاب أطباء امتياز الأسنان إلا بعد مرور عامين،
وقال إنها ظلت مشكلة حقيقة وإن طبيب الأسنان يظل في قائمة الانتظار لمدة عامين، ووصف الوضع بغير المقبول، وطالب بمعالجة المشكلة بدون حساسية بين الوزارات والجامعات، وقال إن طب الأسنان لم يجد عناية واهتماماً طيلة الأعوام السابقة، بالرغم من العدد الكبير لكليات طب الأسنان، فيما بلغ عدد الإصابات بسرطان الفم بمستشفى الأسنان التعليمي بالخرطوم (1600) حالة إصابة خلال الستة أعوام السابقة، بمعدل (2) إلى (1) بين الرجال والنساء، فيما سجلت ولايتا الشمالية والجزيرة أعلى نسبة إصابة.
وأكد وزير الصحة خلال مخاطبته ورشة السيطرة على سرطان الفم أمس، ازدياد الإصابة بسرطان الفم وحذر من استخدام التمباك باعتباره المسبب الأول للإصابة به، وقال إن الوزارة توسعت في خدمات طب الأسنان من (42) عيادة فم وأسنان، إلى (162) عيادة، (65%) منها في المناطق الطرفية، لافتاً إلى إدخال تخصص جراحة الفم في مركز الأسنان التخصصي بمستشفى حاج “الصافي”، بجانب أنه سيتم تحويل ميس التمريض بأم درمان، إلى مستشفى أسنان.
الخرطوم ـ فاطمة عوض
صحيفة المجهر السياسي