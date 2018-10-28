جريمة اغتصاب طفل جديدة تهزُّ كوستي

تعرض طفل في الرابعة من عمره لعملية اغتصاب من جارهم في مربع “29” القشارات بكوستي ،
وقال والد الطفل إبراهيم تاج الدين سليمان ، إن ابنه اختفى لنصف ساعة قبل أن يعود للمنزل وهو يبكي بحرقة ، وزاد بقوله: ” عندما سألته والدته عن سبب بكائه قال إن جارهم اغتصبه في غرفة منزلهم ” .
وأكد :” بعد قليل دخل ابني الحمام وبدأ ينزف فذهبت به والدته لقسم الشرطة ومنها لمستشفى كوستي حيث أكد الفحص وقوع اغتصاب”.
وقال والد الطفل إن الشرطة لا تزال تبحث عن المتهم جارهم الذي أخفى نفسه بحسب صحيفة التيار ، من جهته قال مصدر فضل حجب هويته إن البلاغ تم تدوينه في نيابة الطفل المختصة بجرائم الأطفال ، واكد: ” هذه الجريمة ليست غامضة وإلقاء القبض على المتهم مسألة وقت ليس إلا “.
الخرطوم ( كوش نيوز)