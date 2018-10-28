البنك الزراعي مستعد لشراء القمح من المزارعين

وصول كل مدخلات الإنتاج من تقاوى وأسمدة لجميع فروع البنك بكل الولايات
أكد البنك الزراعي السوداني استعداده لشراء كل محصول القمح من المزارعين بعد الحصاد بالسعر التركيزي الذي أعلنته الحكومة والمقرر بمبلغ 1800جنيه للجوال زنة مئة كلج. وجدد البنك استعداده لتمويل الموسم الشتوي 2018-2019.
وأعلن مدير البنك الزراعي صلاح حسن أحمد، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء، يوم الأحد، عن وصول كل مدخلات الإنتاج من تقاوى وأسمدة لجميع فروع البنك المنتشرة في الولايات.
وناشد جميع مزارعي العروة الشتوية بالتوجه للفروع للبدء في إجراءات التمويل حتى يستطيعوا الزراعة في الميعاد المحدد إيماناً منه بأن (الزراعة مواقيت).
وكان البنك قد أعلن في الأسبوع الأول من سبتمبر الماضي السياسة التمويلية، كما بذل البنك جهوداً مكثفة لتوفير مدخلات الإنتاج الشتوي خاصة المتعلقة بمحصول القمح باعتباره محصولاً استراتيجياً.
المساحة التأشيرية
وأكد مدير البنك الزراعي استعداد البنك لتمويل المساحة التأشيرية للقمح التي حددتها وزارة الزراعة الاتحادية هذا العام والمقدرة بـ700 ألف فدان، إضافة لتمويل البنك لأربعة محاصيل شتوية أخرى هي محصول زهرة الشمس ومحصول البطاطس والبصل والخضروات.
وأوضح أن البنك وفر حالياً 70 ألف طن من سماد الداب ومئة ألف طن من سماد اليوريا، إضافة للتقاوى والوقود.
وأشار أحمد إلى إعلان البنك رفع سقف التمويل الأصغر للمزارعين إلى مئة ألف جنيه بدلاً عن 50 ألف جنيه حتى تتمكن أكبر شريحة من المزارعين من الدخول في زراعة الموسم الشتوي.
وأكد أن البنك وفر أيضاً 600 حاصدة متوسطة الحجم و80 ألف بالة خيش لمقابلة موسم الحصاد.
شبكة الشروق