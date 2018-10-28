طرد مشبوه إلى خصم ترمب الممثل روبرت دي نيرو

تفحص الشرطة الأميركية طردا مشبوها أرسل إلى عنوان عائد للممثل الأميركي
#روبرت_دي_نيرو في ولاية نيويورك، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام، الخميس، غداة إرسال طرود مشبوهة إلى شخصيات سياسية بارزة في الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الشرطة، إن موظفا في شركة “ترايبكا” للإنتاج السينمائي والتلفزيوني أسسها دي نيرو بالمشاركة مع آخرين، أبلغ الشرطة بوجود طرد قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي.
ويشبه الطرد بالشكل الطرود المرسلة الثلاثاء والأربعاء إلى الرئيس السابق باراك أوباما وهيلاري كلينتون ونواب ديمقراطيين ومحطة “سي ان ان” التي ينتقدها الرئيس الأميركي باستمرار.
ونقلت محطة “سي إن إن” الإخبارية عن مصدرين في الشرطة، أن الطرد وجه إلى دي نيرو على عنوان تابع له في منطقة تريبيكا في مانهاتن.
ودي نيرو، البالغ 75 عاما، معارض لاذع لقطب العقارات الثري الذي وصل إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بعد تغلبه على الديمقراطية كلينتون.
وفي 11 حزيران/يونيو الفائت، وقف الحضور في حفل توزيع جوائز توني المسرحية مصفقين لدي نيرو حين وجه انتقادات لاذعة لترمب.
وقال الممثل وهو يرفع قبضته “أريد أن أقول شيئا: تبا لترمب”، مثيرا موجة ضحك في صفوف الحضور في قاعة “راديو سيتي ميوزيك” في نيويورك. ووقف الحضور مصفقا له.
وأضاف يومها: “لم يعد ينفع أن نقول فليسقط ترمب، بل علينا أن نقول تبا لترمب”، داعيا الناخبين إلى التصويت خلال انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها النجم الهوليوودي ترمب. ففي عام 2016 قال دي نيرو، إن ترمب الذي كان يومها مرشحا للانتخابات “أبله ومعتوه بالكامل”.
العربية نت