كيف تختار كتاباً جيداً لترضي شغفك بالقراءة؟

اختيار الكتاب الجيد خطوة ليست بالسهلة، فهي تحتاج إلى خبرة وذائقة مع بعض الحذر لضمان قراءة مفيدة
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فالقارئ المبتدئ هو أكثر من يعاني من حيرة اختيار الكتاب الجيد، لذلك فالمهتمون بالقراءة أوصوا بعدة طرق مناسبة تساهم في اختيار الكتاب الجيد قبل اقتنائه.
فقد أوصوا بما يلي:
*ضرورة تحديد الغرض من الكتاب سواء كان للمعرفة أم للمتعة، مع تجنب اختيار أول كتاب نجده أمامنا.
*الحذر من اختيار الكتاب بناء عن عنوانه، فالعناوين اللافتة البعيدة عن المضمون أحد الأسباب الرئيسية لاختيار الكتاب الخاطئ والعزوف عن القراءة.
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