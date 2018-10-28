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منوعات

2018/10/28

2018/10/28


كيف تختار كتاباً جيداً لترضي شغفك بالقراءة؟



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اختيار الكتاب الجيد خطوة ليست بالسهلة، فهي تحتاج إلى خبرة وذائقة مع بعض الحذر لضمان قراءة مفيدة

.

فالقارئ المبتدئ هو أكثر من يعاني من حيرة اختيار الكتاب الجيد، لذلك فالمهتمون بالقراءة أوصوا بعدة طرق مناسبة تساهم في اختيار الكتاب الجيد قبل اقتنائه.

فقد أوصوا بما يلي:

*ضرورة تحديد الغرض من الكتاب سواء كان للمعرفة أم للمتعة، مع تجنب اختيار أول كتاب نجده أمامنا.

*الحذر من اختيار الكتاب بناء عن عنوانه، فالعناوين اللافتة البعيدة عن المضمون أحد الأسباب الرئيسية لاختيار الكتاب الخاطئ والعزوف عن القراءة.

العربية نت

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