اتهام موظفات بالطاقة الذرية بالتزوير

وجهت المحكمة تهمة الإشتراك الجنائي والتزوير ومخالفة المادة (5/11) من قانون المعلوماتية في مواجهة أربعة متهمات من ﺑﻴﻨﻬﻦ ﻣﻮﻇﻔﺎﺕ ﺑﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ..
وذلك لاﺳﺘﺨﺮﺍجهن ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ (ﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ) ﻣﻦ الهيئة ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺕ لحضور مؤتمر لايخول لهن حضوره.
وبحسب التحريات، إن المتهمات استخرجن تأشيرات سفر ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﻋﻠﻤﻲ ﻻ ﻳﺨﻮﻝ ﻟﻬﻦ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺣﺴﺐ ﺗﺨﺼﺼﻬﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ .
وقررت محكمة جنايات الخرطوم شمال توجيه الاتهام للمتهمات لوجود بينة مبدئية كافية تقرر توجيه الاتهام لهن؛ وشطبت ذات المحكمة الاتهام في مواجهة المتهمات الخامسة والسادسة والسابعة استناداً على نص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م؛ في وقت حددت فيه المحكمة جلسة اخرى لسماع قضية الدفاع في الشهرالقادم .
وبحسب التحريات فإن ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺎﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺗﻄﻮﺭﻩ وﺟﺎﺀﺕ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ ﺑﺎﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ .
ﻭﻗﺎﻝ تحريات أمن الدولة ﺑﺄﻧﻪ ﻭﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 9/2/2017ﻡ ﺗﻢ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﻼﻍ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ (30) ﺑﻤﺒﺎﺣﺚ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ وﺃﺑﻠﻎ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻦ النيابة ﻳﻔﻴﺪ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﻮﻓﺮﺕ ﻟﺪﻳﻪ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ بصدد القيام باﺟﺮﺍﺀﺍﺕ للحصول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮﺍﺕ ﺳﻔﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ، ﻣﻨﻮﻫﺎً ﺇﻟﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺃﻣﺮ ﺗﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻛﻤﻴﻦ، ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻜﻤﻴﻦ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺳﻔﺮ ﻭﺑﺤﻮﺯﺗﻬﺎ ﺠﻮﺍﺯين يخصان ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﻣﺘﻬﻢ ﺁﺧﺮﻫﺎﺭﺏ،ﻣﻀﻴﻔﺎً ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻟﻠﺠﻮﺍﺯين ﺑﺤﻮﺯﺗﻬﺎ، ﻣﺒﻴﻨﺎً ﺃﻧﻪ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺍﺳﺘﺨﺮﺟﺖ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟﻲ ﺍﻷﻣﺮ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺬﺭﻳﺔ، ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻭﻧﻮهت ﺍﻟتحريات ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﻗﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺗﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺎﺕ ﻭﺃﺧﻀﻌﻦ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻛﺎﺷﻔﺎً ﻋﻦ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺎﺕ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻭﺳﻂ، ﻣﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺘﻬﻤﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﺎﺕ ﺑﺄﻗﻮﺍﻟﻬﻦ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻱ. ﻭﻧﻔﺖ ﺛﻼﺙ ﻣﺘﻬﻤﺎﺕ أقوالهن .
الخرطوم: رقية يونس
صحيفة الانتباهه.