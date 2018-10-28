مقتل وإصابة (5) سودانيين على يد عصابة ليبية

لقي سوداني حتفه وأصيب 4 آخرون بنحو متفاوت على يد مسلحين في ليبيا ..
وذلك بعد احتجازهم كرهائن نظير الإفراج عن شاحنات تخص المسلحين قيل إنها محتجزة في ولاية شمال دارفور .
وأبلغ مسؤول برنامج الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجاليات السودانية بليبيا مالك محمد صالح الديجاوي (سودان تربيون) بإن أزمة الرهائن الخمس انتهت بإطلاق النار عليهم من العصابة الليبية ما أدى لوفاة أحدهم في الحال وإصابة الأربعة الآخرين اثنين منهم في حالة خطرة .
وقطعت العصابة الطريق على خمسة سودانيين كانوا قادمين من مدينة القطريون الليبية متجهين الى السودان نهاية الأسبوع الماضي وهم يقودون 3 سيارات خاصة، واستولت العصابة على إحدى السيارات وعطلت اثنتين بإطلاق أعيرة نارية على المحركات والإطارات كما صوبت أعيرتها النارية على أصحاب السيارات.
صحيفة الانتباهه.