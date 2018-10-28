أكاديميون يتهمون المركزي بضعف السيطرة على سعر الصرف

مطالبات بعكس المبالغ الحقيقية لسعر الصرف بالميزانية
اتهم أكاديميون البنك المركزي بالضعف لجهة عدم سيطرته على سعر الصرف وهيمنة السوق الموازي وسوء إدارة الذهب وتحويلات المغتربين والتي انخفضت في القنوات الرسمية فأصبحا مصدرين لتقوية السوق الموازي مما زاد من عجز الموازنة بالاعتماد على جيب المواطن لتمويل.
وحذرت أستاذة الاقتصاد بجامعة الخرطوم د.عابدة المهدي خلال منتدى إيلاف من الاستثناءات لأغراض سياسية للشركات وعدم مزاحمتها للسوق والتمويل مطالبة بعكس المبالغ الحقيقية لسعر الصرف بالميزانية وليس في حسابات البنك المركزي لمعرفة الحجم الحقيقي للدعم ليصبح توطئة للمعالجة.
صحيفة الانتباهه.