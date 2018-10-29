بالصورة .. لاعب كرة “يربح” زوجة و”إصابة” ويخسر مباراة!

لم تكن مباراة الأحد عادية بالنسبة للمهاجم الفنزويلي إدوارد بيلو، خلال الدوري التشيلي لكرة القدم.
فاللاعب الشاب ختم المباراة بين أنتوفاجاستا وإيفرتون مصاباً، وخاسراً أيضاً، على الرغم من أنه ربح “زوجة”.
وفي التفاصيل، بعد تسجيله هدفاً في المباراة، توجه بيلو راكضاً باتجاه المدرجات، ليفاجئ خطيبته بخاتم زواج، وضعه في اصبعها راكعاً على ركبته، أمام ذهولها وفرحتها وتصفيق الجمهور.
وبعد قبلة فرح، عاد راكضاً إلى الملعب لإكمال المباراة التي انتهت بخسارة فريقه، على الرغم من أن “العريس” نجح في تعويض بعضاً من خسارة فريقه في الشوط الأول.
بيلو
إذ استقبل فريقه هدفين في الدقيقتين 40 و44 لكن بيلو نجح في إدراك التعادل لفريقه قبل ثوان على نهاية الشوط الأول، مسجلا هدفه الـ13 في 25 مباراة لهذا الموسم.
ثم غادر المهاجم البالغ من العمر 23 عاما الملعب مصابا بعد تدخل عنيف في منتصف الشوط الثاني، ليشاهد فريق الخصم “ايفرتون” وهو يسجل هدف الفوز مع اقتراب نهاية المباراة ليحبط يومه السعيد.
العربية نت