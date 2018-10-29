بالفيديو .. رجل بدين ممنوع من دخول مطاعم «تيك واي» بأوامر من مدربه

يسعى مدرب شخصي إلى تغيير حياة رجل بدين يبلغ من العمر 27 عاما بتوزيع ملصقات على مطاعم الوجبات السريعة تأمرهم بعدم السماح له بدخولها.
في كل عام، يحاول المدرب البريطاني ” مايك ” تغيير حياة شخص يعاني من البدانة مجانا في غضون عام واحد. وبعد أن حصل على لقب أفضل مدرب شخصي في المملكة المتحدة حصل على آلاف الطلبات للحصول على هديته السنوية.
لكن مايك اختار هذا العام شابا يدعى “ديبسي” بعد رؤيته مع والدته في مطعم داخل صالة الألعاب الرياضية ويبلغ وزنه 560 كجم.
ويعاني ديبسي من مشكلات في القلب أدت إلى دخوله المستشفى لمدة أسبوع، ووصف الطبيب بوضوح حالة ديبسي إما أن يتبع الحمية أو سيكون مصيره الموت، لذا قرر مايك تبني حالته لمدة عام.
وكان أول شيء فعله المدرب لمساعدة ديبسي هو منعه من دخول مطاعم الوجبات السريعة المحلية.
ونشر ملصقات عليها صورته مع ديبسي وكتب عليها “أنقذوا ديبسي، السمنة ستودي بحياته”، وتم توزيعها على جميع المطاعم في المنطقة.
واستبدل ديبسي وجباته المعتادة بوجبات صحية بعدما اعتاد على تناول 11 ألف سعر حراري في اليوم.
بوابة فيتو