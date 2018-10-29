بالصورة .. ضبط حشيش “أم كلثوم” في الأردن!

يستغل بعض الأشخاص أحياناً أسماء نجوم وفنانين في العالم العربي والغربي للترويج لمحالهم وبضائعهم، وتسمية منتجاتهم بأسماء المشاهير مثل أصناف العطور والملابس والشوكولاتة، إلا أنّ الأمر وصل في الأردن إلى تسويق الحشيش باسم كوكب الشرق، أم كلثوم.
وقامت مجموعة من مروجي المخدرات باستغلال اسم أم كلثوم في إحدى المحافظات الأردنية، من خلال طباعة اسمها على نوع من الحشيش ليتم تداوله كصنف مميز.
ولم يعرف اسم المحافظة التي تم ضبط فيها هذا الصنف، لكنّ الصورة رصدت بعد أن تم إرسالها من قبل المكتب الإعلامي الأمني في مديرية الأمن العام الأردنية.
وأكد مصدر أمني لـ “العربي الجديد” أن تسمية أصناف المخدرات تتم من قبل مصنعيها ومروجيها ليتم تمييز أنواعها التي يطلقون عليها أسماء لتفرقتها عن بعضها البعض، حيث تم ضبط مسبقاً أصناف تحت أسماء مثل “الأميرة”، و”البحر” و”ليكزس”، وجميعها تسميات محلية.
وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، المقدم عامر السرطاوي، في بيان، إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات واصلوا حملاتهم على مروجي المواد المخدرة في مختلف محافظات ومناطق المملكة، كان أبرزها تنفيذ حملات أمنية على مروجي وحائزي المواد المخدرة في عدد من مناطق العاصمة خاصة في منطقة القويسمة وناعور والجبل الأخضر، وأفضت تلك الحملات إلى القبض على 13 شخصاً من حائزي ومروجي المواد المخدرة. وفي محافظة العقبة، ألقي القبض على مروج للمواد المخدرة وبحقه طلب سابق في تلك القضايا وبتفتيش المنزل، عثر على 27 كفا من مادة الحشيش المخدر و1000 حبة مخدرة.
ولا تعتبر هذه الحالة الأولى في الأردن، حيث تم ضبط مخدرات تحمل اسم برنامج الإعلامي اللبناني عادل كرم “هيدا حكي”، وفرد للموضوع مساحة كبيرة في برنامجه والذي يبث عبر شاشة MTV اللبنانية.
العربي الجديد