جهاز الأمن يكشف تفاصيل “التسوية” في قضية رجل أعمال

500 مليار جنيه و10 ملايين دولار (التسوية) في قضية فضل محمد خير
قال مصدر مطلع بجهاز الأمن والمخابرات الوطني، الإثنين، إن رجل الأعمال فضل محمد خير المتهم في عدد من البلاغات لدى نيابة أمن الدولة قد تقدم بطلب لإجراء تسوية قانونية، نصت على أن يدفع ٥٠٠ مليون جنيه ٥٠٠ مليار بالقديم، بجانب عشرة ملايين دولار.
وأشار المصدر إلى أن الموافقة على طلب التسوية تمت تقديراً للمصلحة العامة، وأن الـ500 مليون جنيه تم دفعها بالفعل بشيكات معتمدة، منوهاً إلى أن العشرة ملايين دولار نزلت بالفعل في الخزينة العامة.
وأشار المصدر إلى أن المتهم قد التزم بالتنازل عن كل الأسهم التي يمتلكها في إحدى شركات الأسمنت، والتي تقدر قيمة تلك الأسهم بحوالى ٣٠ مليون دولار، على أن يتم إكمال إجراءاتها خلال ثلاثة أشهر، وأضاف أنه تم إطلاق سراح المتهم مع استمرار الإجراءات إلى حين اكتمال التسوية.
خطوات جادة
وقال إن الخطوة تعتبر إحدى الخطوات الجادة والقوية في مكافحة جرائم الفساد ورد المال العام للخزينة العامة عبر تسوية قانونية ناجزة، خاصة وأن المتهم هو من أقر وطلب التسوية.
وشدد المصدر على أهمية إغلاق منافذ المرابحات الصورية والشركات الوهمية، بجانب صفقات الجوكية وشراء الرهونات العقارية بإحكام في أوجه من ينشطون في استغلالها للكسب المشبوه وللفساد والإفساد.
يشار إلى أنه تم تدوين البلاغ (٢٠١٨/٢٤٦) طرف نيابة أمن الدولة تحت المواد (٥٧-أ) من القانون الجنائي، والمادة (٣٥) من قانون مكافحة غسيل الأموال، والمواد (٨-٩) من قانون النقد الأجنبي ضد المتهم فضل والشاكي فيه جهاز الأمن.
شبكة الشروق