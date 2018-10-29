“البحوث”: السودان موعود بالاكتفاء من القمح بتطبيق سياسات التقاوى

السودان يغطي 60 بالمئة من فجوة القمح
قال مدير هيئة البحوث الزراعية أبوبكر إبراهيم محمد، إن السودان موعود باكتفاء ذاتي من القمح إذا ما طبقت سياسات التقاوى الخاصة بالقمح، مؤكداً أن الهيئة ملتزمة بتوفير أنواع التقاوى كافة في هذا الموسم والمواسم القادمة.
وأشار خلال ورشة نظمتها هيئة البحوث الزراعية، يوم الإثنين، وهي ورشة استهلالية لمشروع التقانات الزراعية من أجل النهضة الزراعية في أفريقيا والذي يتم تمويله من بنك التنمية الأفريقي من خلال المركز الدولي لبحوث الزراعة في المناطق الجافة إيكاردا، أشار إلى أن مشروع التقانات الزراعية يهدف إلى تحقيق الأهداف الزراعية للدولة، وتحقيق الأمن الغذائي وتشجيع الصادرات وإحلال الواردات لضمان الأمن الغذائي المحلي والأفريقي.
من جانبه، قال المنسق الوطني لمشروع التقانات من أجل النهضة الزراعية في أفريقيا عزت سيد أحمد علي الطاهر، إن الدول الأفريقية تستورد من القمح ما يعادل 30 مليار دولار لسد الفجوة الغذائية.
وقال إن السودان ما زال يغطي الفجوة الزراعية من القمح بما يعادل 60 بالمئة، مبيناً أن الخطط الزراعية لتوطين القمح يمكنها على مدى سنوات تغطية الاستهلاك المحلي إذا طبقت بالطريقة الأمثل.
شبكة الشروق