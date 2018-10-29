السيسي يؤكد دعم بلاده لإحلال السلام في جنوب السودان

السيسي يجري اتصالاً هاتفياً بسلفاكير
أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، يوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أكد خلاله دعم بلاده لإحلال السلام في جنوب السودان، في إطار اتفاق السلام الموقع بين الأطراف بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على تعزيز أطر التعاون الثنائي وتقديم المساعدات والدعم الفني لجنوب السودان، بما يسهم في تلبية طموحات شعبه نحو مستقبل أفضل.
وأشار إلى مساندة مصر لمختلف الجهود التي تهدف إلى تحقيق تطلعات شعب جنوب السودان نحو الاستقرار والتنمية.
وأوضح راضي أن الرئيس سلفاكير أعرب عن شكره وامتنانه للرئيس السيسي، مشيداً بالدور المصري الداعم لجنوب السودان والحريص على استقرار الأوضاع فيه، مؤكداً مواصلة بلاده تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات.
شبكة الشروق