مكمل غذائي جديد يعد بالصحة

زعم الدكتور بول كلايتون، من معهد الغذاء والدماغ والسلوك ومن جامعة أكسفورد،
أن مكملا غذائيا اسمه “لياما” (Lyma) يساعد في تحسين الصحة بشكل واضح.
وكلايتون هو المستشار العلمي لشركة تصنيع هذه المكملات، وتم تصنيعها بناءً على أدلة من أكثر من 200 دراسة وأكثر من 20 مليون ساعة من البحث.
ويعد هذا المكمل الغذائي بتخفيض القلق والأرق بنسبة 70%، والإصابة بنزلة البرد بنسبة 37%، وزيادة الأجسام المضادة في الجسم بنسبة 32%.
ويحتوي المكمل على مكونات تعزز الصحة -وفقا لمصنعيها- مثل اللايكوبين والكيراتين وفيتامين دي 3.
وقال الدكتور كلايتون إن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا جيدًا لا يحتاجون إلى مكملات غذائية، لكن أبحاثه الخاصة توصلت إلى أنه للحصول على التغذية الصحيحة ينبغي أن يتناول الناس نحو 3000 سعر حراري، وهو ما يفوق بكثير ما يحرق الشخص في وقتنا هذا نتيجة نمط الحياة الخامل.
الجزيرة نت