“منال آدم”.. معاقة تهب الآخرين درساً في العمل الطوعي

سطرت “منال آدم” عضوة في منظمة قلوبنا ليكم قصة نجاح جديدة مميزة احتلت مكانتها بين قصص من يعانون إعاقات مختلفة،
استطاعوا أن يتحدوا كل المعوقات ليثبتوا وجودهم كأفضل عضوة نشطة عبر مواقع التواصل تروج لنشاطات قلوبنا ليكم وتكون جزءا من النشاطات رغم إصابتها بإعاقة حركية، مليئة بالنجاحات والعمل التطوعي الذي تسعى من خلاله إلى مد يد العون لكل شخص بحاجة إلى مساعدة، وبخاصة ممن يعانون من إعاقات شبيهة بحالتها، رائية أن الإعاقة الجسدية لا تقف في طريق الإنسان، مؤكدة أن نظرة أبناء المجتمع التي ما تزال قاصرة هي التي تقف في طريق تفوقهم وإبداعهم.
وفي كثير من الأوقات، تحاول المشاركة في المبادرات التطوعية التي تسهم في توعية المجتمع وتقديم العون لكل أفراده، إلا أنها تحاول أن تغير نظرة المجتمع لمن يعانون من إعاقات.
المجهر السياسي.