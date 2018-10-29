وزارة العمل: السودانيون العالقون في “العين” لم يأتوا عن طريق الوزارة

نفت مدير إدارة الاستخدام الخارجي والهجرة بوزارة العمل والإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية “سعاد الطيّب” أي علاقة تربطهم بقضية السودانيين العالقين في الإمارات
مشيرة إلى أن العالقين لم يأتِ أي منهم للقيام بإجراءاته عن طريق الوزارة، وأضافت (لو كان أتوا عن طريقنا كان تم التأكد من نوعية الفيزا ما إذا كانت سليمة أم مغشوشة)، وأوضحت أنهم مسؤولون فقط من العمالة التي تأتي عن طريق الوزارة.
وقالت “الطيّب” في تصريح خاص لـ(المجهر)، إن أي مكتب استخدام يأته تفويض وظائف من الخارج يتم عرضها على الوزارة ومن ثم يتم فحص التفويض عن طريق الجهات المسؤولة، وشددت على أنه لا بد من وجود أختام على التفويض لكل من السفارة السودانية والخارجية، والغرفة التجارية بالبلد المعني، أما الإجراءات الداخلية فيعرض أولاً على الخارجية السودانية ثم بعد ذلك الفحص الأمني.
المجهر السياسي