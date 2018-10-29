فك إحتكار إستيراد الأدوية









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أصدر الرئيس عمر البشير، قراراً جمهورياً قضى بفك إحتكار إستيراد الأدوية المسجلة بسجلات المجلس القومي للأدوية والسموم ..

شريطة أن يكون للمستورد رخصة إستيراد من السلطات المختصة.ووجه القرار، بإيقاف الترويج المتعلق بوصف الأدوية بالأسماء التجارية على أن توصف الأدوية بأسمائها العلمية فقط وليست التجارية. ونص القرار الرئاسي، بإيقاف إستيراد أي أدوية من الخارج في حالة وجود أدوية مشابهة تصنع داخل السودان. وأمر القرار، جميع الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ

صحيفة الانتباهه.