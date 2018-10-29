بحضور البشير.. أردوغان يفتتح مطار اسطنبول الجديد

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم “الإثنين” المرحلة الأولي من مطار اسطنبول الدولي الجديد بحضور السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن احمد البشير وعدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء النقل في العالم.
وبدأت مراسم الافتتاح بهبوط طائرة الرئيس أردوغان في المطار الجديد ثم استقباله لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في الاحتفال والصورة الجماعية التذكارية للمناسبة.
واشتمل حفل الافتتاح علي مراسم رسمية وشعبية وعرض شريط فيديو حول إنشاء المطار .
وحيا الرئيس أردوغان في كلمته السيد رئيس الجمهورية ورؤساء الدول والحكومات المشاركين في الاحتفال ، وقال إن المطار الجديد،الذي أطلق عليه اسم اسطنبول سيكون مفخرة لتركيا ومشروعا نموذجيا في العالم.
وأضاف أن مطار اسطنبول لن يخدم تركيا فقط بل المنطقة كلها والعالم اجمع، وأشار إلي أنه يتطلع لإنهاء جميع مراحل المشروع بحلول عام 2023 م.
ويقع المطار الجديد شمال مدينة اسطنبول في الجانب الأوروبي ويبعد ٣٥ كلم عن مركز المدينة.
ووضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حجر الأساس للمشروع في يونيو ٢٠١٤ كأكبر مشروع في الجمهورية التركية.
يقوم المشروع علي مساحة تبلغ ٦٧.٥ مليون متر مربع وتتجاوز تكلفة إنشائه ١٠ مليار يورو.
وتبلغ طاقة المطار الاستيعابية في المرحلة الأولي ٩٠ مليون مسافر لتصل إلي ٢٠٠ مليون مسافر بعد اكتمال مراحل إنشائه الأربع.
ويتسع المطار ل(٥٠٠) طائرة ويستوعب ٣٠٠ شركة طيران وتنطلق منه رحلات إلي ٣٠٠ موقع حول العالم.
ويشتمل المطار علي ٦ مدارج مستقلة و٣ مباني ضخمة لانتظار الركاب وبه مدينة كاملة للشحن الجوي تعتبر الأكبر علي مستوى العالم تمكن ٣٥ طائرة شحن كبيرة من الإقلاع في ذات الوقت.
ويوفر المطار الجديد فرص عمل ل (٢٢٥) الف شخص حتي العام ٢٠٢٥ ويتوقع أن يسهم في زيادة الدخل القومي التركي بنسبة ٤.٩ بالمائة.
اسطنبول 29-10-2018(سونا)