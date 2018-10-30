رئيس غرفة المصدرين : “400” مليون دولار حجم الصادرات إلى مصر

توقع رئيس غرفة المصدرين وجدي ميرغني زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر خلال الفترة المقبلة، وأعلن أن حجم الصادرات السودانية لمصر من اللحوم ومنتجاتها والسمسم والأقطان ارتفع إلى 400 مليون دولار.
وكشف ميرغني لـ “الصيحة” عزم الغرفة إدخال محصولات “فول الصويا، الفول السوداني” وزيوت الطعام ضمن منظومة قائمة الصادرات السودانية لمصر خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن افتتاح المعابر التجارية وربط السودان ومصر بالسكة حديد من شأنه العمل على زيادة حجم الصادرات السودانية والمساهمة في تعديل كفة الميزان التجاري، مبيناً أن افتتاح معبري أشكيت وأرقين كان لهما أثر كبير في انسياب السلع وتطوّر الحركة التجارية بين البلدين.
وتوقع وجدي أن يحقق محصول الفول السوداني عائداً خلال الفترة المقبلة قُدر بحوالي 150 مليون دولار، وأن يصل عائد محصول السمسم الى 840 مليون دولار، وأشار إلى أن عائد زيت الفول السوداني من المتوقع أن يحقق 150 مليون دولار وعائد العلف “الأمباز” 25 مليون دولار.
الخرطوم: عاصم إسماعيل
صحيفة الصيحة