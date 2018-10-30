“الريان الظاهر” لرئيس ريال مدريد: شكراً ليك وأنت مربع يدينك

بعد اكتساح (البارسا) للنادي الملكي 5_1
تابع عدد كبير من الرياضيين السودانيين عشية أمس الأول (الأحد)، كلاسيكو الأرض التي استطاع من خلالها نادي برشلونة من اكتساح غريمه التقليدي ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل هدف، وهو الأمر الذي اسعد محبي البارسا وأصاب مشجعي النادي الملكي باليأس والإحباط.
وتحسرت مذيعة النيل الأزرق “الريان الظاهر” المعروفة بتشجيعها القوي لريال مدريد، على ما آل إليه حال ناديها المحبب، وانتقدت الأوضاع بداخله بعنف قائلة: (كنت بقول الريال حاليا محتاج للاعب يصنع الفارق، بس اتضح لي انو محتاجين للاعب يقلص الفارق) ثم ختمت بقولها (شكراً ليك “بيريز” وأنت مربع يدينك).
الخرطوم_ المجهر