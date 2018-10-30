إجتماعات حدودية بين السودان و أثيوبيا بمدينة “قندر”

أكدت ولاية القضارف إكتمال الترتيبات لعقد الاجتماع التنسيقي لمحليات القلابات الشرقية والقريشة وباسندة مع الاقاليم الاثيوبية المجاورة فى الاسبوع الاول من شهر نوفمبر المقبل بمدينة قندر الاثيوبية.
وأوضح عثمان محمد أحمد دج معتمد القلابات الشرقية لــ(smc) أن الإجتماع سيناقش قضايا التنسيق الأمني وتأمين الحدود المشتركة بين الاجهزة السودانية والاثيوبية وتبادل وتسليم المعدات والآليات التى تم ضبطها خلال الفترة السابقة بالولايات الحدودية واقاليم الجوار، مشيراً إلى احكام التنسيق لمكافحة التهريب وخاصة محصول السمسم والوقوف على اعمال الاطواف المشتركة لتامين الحدود.
وقال دج إن الاجتماع مع الجانب الاثيوبى سيبحث تطوير الدبلوماسية الشعبية وتمتين العلاقة بين شعوب البلدين من خلال التبادل الثقافى والشبابي.
القضارف (smc)
1 التعليقات
مراقب
2018/10/30 at 10:35 م (UTC 2) رابط التعليق
لماذا لم تتطرقّوا لترسيم الحدود وقضية الفشقة؟.