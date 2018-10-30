إعلان حكومة ولاية الخرطوم

أصدر الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين والي ولاية الخرطوم مرسوماً ولائياً بتعيين حكومة ولاية الخرطوم على النحو التالي بحسب ما أوردته فضائية الخرطوم :
د. صلاح علي احمد – المالية والاقتصاد والاستثمار
محمد حسن الحضري – التخطيط العمراني
بروفسور مامون حميدة – الصحة
عميد ركن م د/ خالد محمد خير – البنى التحتية والمواصلات
الطاهر الطيب محمد أحمد – الزراعة والثروة الحيوانية والري
د. أمل البيلي – التنمية الاجتماعية
محمد يوسف الدقير – التربية والتعليم
جعفر أحمد عبدالله – الصناعة والتجارة
الهادي حسن عبدالجليل – المجلس الأعلى للثقافة والإعلام
د. ميادة سوار الدهب – المجلس الأعلى لتنمية البشرية والعمل
أميرة يوسف أبوطويلة – المجلس الأعلى للحكم المحلي
د. جابر ادريس عويشة – المجلس الأعلى لدعوة والإرشاد
حسن إسماعيل – المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية
اليسع صديق التاج – المجلس الأعلى لشباب والرياضة
بله يوسف أحمد البشير – معتمد كرري
ناجي محمد علي – معتمد شرق النيل
فريق شرطة/ محمد أحمد علي – معتمد الخرطوم
عبدالله الجيلي محمد الجاك – معتمد بحري
عميد شرطة د. أبوعبيدة العراقي – معتمد جبل أولياء
الفريق / أحمد عثمان أبوشنب – معتمد أمدرمان
عبداللطيف فضيلي – معتمد أمبدة
الخرطوم (كوش نيوز)
2 التعليقات
محمد احمد
2018/10/30 at 10:26 م (UTC 2) رابط التعليق
حصل شنو للتقشف, وين التقشف يا الوالي الجديد. ده كلام فارغ.
alkarazy
2018/10/30 at 11:40 م (UTC 2) رابط التعليق
ههههههه برضو فيها عسعس لذلك اصبح رد الفعل الشعبي طظ طظين والحل هو السلخانه! الحل ف الحل قبل وقوع المنشار الكهربائ