كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > سياسية > إعلان حكومة ولاية الخرطوم
الأقسام :

سياسية

2018/10/30

2018/10/30


إعلان حكومة ولاية الخرطوم


السودان

شارك الموضوع :

أصدر الفريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين والي ولاية الخرطوم مرسوماً ولائياً بتعيين حكومة ولاية الخرطوم على النحو التالي بحسب ما أوردته فضائية الخرطوم :

د. صلاح علي احمد – المالية والاقتصاد والاستثمار

محمد حسن الحضري – التخطيط العمراني

بروفسور مامون حميدة – الصحة

عميد ركن م د/ خالد محمد خير – البنى التحتية والمواصلات

الطاهر الطيب محمد أحمد – الزراعة والثروة الحيوانية والري

د. أمل البيلي – التنمية الاجتماعية

محمد يوسف الدقير – التربية والتعليم

جعفر أحمد عبدالله – الصناعة والتجارة

الهادي حسن عبدالجليل – المجلس الأعلى للثقافة والإعلام

د. ميادة سوار الدهب – المجلس الأعلى لتنمية البشرية والعمل

أميرة يوسف أبوطويلة – المجلس الأعلى للحكم المحلي

د. جابر ادريس عويشة – المجلس الأعلى لدعوة والإرشاد

حسن إسماعيل – المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية

اليسع صديق التاج – المجلس الأعلى لشباب والرياضة

بله يوسف أحمد البشير – معتمد كرري

ناجي محمد علي – معتمد شرق النيل

فريق شرطة/ محمد أحمد علي – معتمد الخرطوم

عبدالله الجيلي محمد الجاك – معتمد بحري

عميد شرطة د. أبوعبيدة العراقي – معتمد جبل أولياء

الفريق / أحمد عثمان أبوشنب – معتمد أمدرمان

عبداللطيف فضيلي – معتمد أمبدة

الخرطوم (كوش نيوز)

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  2

2 التعليقات

      1. 1
        محمد احمد

        2018/10/30 at 10:26 م (UTC 2) رابط التعليق

        حصل شنو للتقشف, وين التقشف يا الوالي الجديد. ده كلام فارغ.

        الرد
      2. 2
        alkarazy

        2018/10/30 at 11:40 م (UTC 2) رابط التعليق

        ههههههه برضو فيها عسعس لذلك اصبح رد الفعل الشعبي طظ طظين والحل هو السلخانه! الحل ف الحل قبل وقوع المنشار الكهربائ

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

    سودافاكس