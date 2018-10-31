للرياضيين.. فيتامين “د” مفيد للياقة قلبكم

أفادت دراسة أميركية حديثة أن زيادة مستويات فيتامين “د” في الجسم مرتبطة بتحسين اللياقة القلبية التنفسية التي يترتب عليها أداء
التمارين الرياضية بشكل أفضل.
الدراسة أجراها باحثون في كلية الطب جامعة فرجينيا الأميركية ونشروا نتائجها في العدد الأخير من دورية (European Journal of Preventive Cardiology) العلمية.
موضوع يهمك
?
كشفت دراسة دولية حديثة أن الوقت المثالي بين الولادة والإنجاب مرة أخرى يبلغ من 12 إلى 18 شهراً، وذلك لحماية الأم والطفل…
الحمل بعد أقل من عام من الولادة خطر على الأم والجنين صحة
واللياقة القلبية التنفسية هي قدرة الجهازين القلبي والتنفسي على أخذ الأكسجين من الهواء الخارجي ونقله بواسطة الدم واستخلاصه من قبل الخلايا، خصوصاً العضلات لإنتاج الطاقة.
ويُمكن تنمية #اللياقة_القلبية_التنفسية من خلال الأنشطة البدنية الهوائية مثل المشي والجري وركوب الدراجة والسباحة وغيرها من الأنشطة ذات الوتيرة المستمرة، كما أن الأشخاص ذوي اللياقة القلبية التنفسية الأعلى يتمتعون بصحة جيدة.
وأوضح الباحثون أنه من الثابت أن فيتامين “د” مهم للعظام الصحية، لكن هناك أدلة متزايدة على أنه يلعب دوراً في مناطق أخرى من الجسم بما في ذلك القلب والعضلات.
وللوصول إلى نتائج الدراسة راقب الفريق 1995 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاماً، وكان 45% منهم من السيدات، وكان من بين المشاركين 13% مصابين بارتفاع ضغط الدم، و4% مصابين بالسكري.
وراقب الباحثون مستويات اللياقة البدنية القلبية، كما قاموا بقياس مستويات فيتامين “د” في أجسام المشاركين.
ويعتبر الأطباء أن المستوى الطبيعي لفيتامين “د” في الجسم لا بد أن يكون أكثر من 75 نانومول/لتر، وأن 50 إلى 75 نانومول/لتر يعد نقصاً في هذا الفيتامين، فيما يصنف النقص الشديد بأقل من 25 نانومول/لتر (والنانومول هي وحدة دولية لقياس الفيتامينات والمعادن في الجسم).
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من فيتامين “د” يتمتعون بلياقة قلبية تنفسية أكبر بـ4 أضعاف أقرانهم الذين يعانون من نقص فيه، بغض النظر عن عوامل أخرى مثل العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم والتدخين وارتفاع ضغط الدم والسكري.
يذكر أن الشمس هي المصدر الأول والآمن لفيتامين “د” فهي تعطي الجسم حاجته من الأشعة فوق البنفسجية اللازمة لإنتاج الفيتامين.
كما يمكن تعويض نقص فيتامين “د” بتناول بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية كالسلمون والسردين والتونة، وزيت السمك وكبد البقر والبيض، أو تناول مكملات هذا الفيتامين المتوافرة بالصيدليات.
ويستخدم الجسم فيتامين “د” للحفاظ على صحة العظام وامتصاص الكالسيوم بشكل فعال، وعدم وجود ما يكفي من هذا الفيتامين قد يرفع خطر إصابة الأشخاص بهشاشة وتشوهات العظام، والسرطان والالتهابات، وتعطيل الجهاز المناعي للجسم.
العربية نت