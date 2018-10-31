“226” بلاغاً لضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بولايات البلاد المختلفة

كشفت الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، عن ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية المختلفة لحوم غير مطابقة للمواصفات الصحية “كيري”..
بجانب مخازن عشوائية بولايات الخرطوم والبحر الأحمر والنيل الأزرق.
وقال مدير دائرة حماية المستهلك والبيئة عميد شرطة نزار عبد الرحمن أحمد، خلال مؤتمر صحفي عقد بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية أمس، إن الحملة الإقليمية لدول “الإيابكو” انطلقت في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي مستهدفة الأطعمة الفاسدة بتنظيم من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية إدارة الشرطة الجنائية والإقليمية الدولية “الإنتربول”، ممثلة في دائرة حماية المستهلك، والبيئة وشُعب المستهلك، وأشار إلى أن الحملة استمرت خمسة أيام بمشاركة الفريق الموحّد لحماية المستهلك التابع للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، أسفرت عن تدوين بلاغات شملت (84) بلاغاً بولاية الخرطوم، وضبط (60) طن مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية وفاسدة ولحوم كيري. وبولاية الجزيرة تم تقييد (106) بلاغات وضبط (4) أطنان مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية وفاسدة، ولحوم كيري، وأوضح أنه بولاية البحر الأحمر تم تسجيل (11) بلاغاً وضبط طن مواد مختلفة منتهية الصلاحية، ولحوم كيري.
وفي ولاية النيل الأزرق تم تدوين (25) بلاغاً وضبط (25) طناً من المواد الغذائية المختلفة منتهية الصلاحية وفاسدة لحوم كيري.
وأوضح عبد الرحمن، أن جملة البلاغات بولاية الخرطوم بلغت (84) بلاغاً والكميات المضبوطة (60) طن مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية، وبلغ عدد بلاغات المخازن العشوائية (15) بلاغاً والمصانع العشوائية (21) بلاغاً ومحلات لحوم عشوائية (9) بلاغات، محلات الجِنبة العشوائية (7) بلاغات والمحلات التجارية (7) بلاغات والمطاعم العشوائية (25) بلاغاً، وجملة البلاغات بولاية الجزيرة (106) بلاغات.
من جانبه نفى مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية حسين نافع، وجود عمليات إرهابية في السودان، وأكد أن المجموعات التي انضمت إلى دعاش تمت إعادتها من قبل جهاز الأمن وتم دمجها ي المجتمع، مشيراً إلى أن حملة المرور استهدفت فحص العربات المسروقة البالغ عددها (703) عربات، وقال إنها وجدت سليمة، وتم ضبط (33) عربة بوكس (33) لورياً بواسطة شرطة الإنتربول.
وأعلن نافع عن وجود نشرات رئيسية “حمراء” لشخص مطلوب، وكشف عن ضبط تُركييْن أحدهما متهم في حادثة قتل وآخر في بلاغ شيك، وتم تسليمهما إلى تركيا، بالإضافة إلى ضبط متهم من المملكة الأردنية الهاشمية.
الخرطوم: طيبة بشير
صحيفة الصيحة.