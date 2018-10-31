“الكهرباء” تؤكد الاهتمام بتحقيق كفاءة الطاقة بالبلاد

أكد وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، إبراهيم حمد، اهتمام الوزارة بملف كفاءة الطاقة بالبلاد،..
ودعا إلى ترشيد الكهرباء وتوظيف الطاقات المتاحة بما يحقق الاستقرار ويدعم برنامج الدولة في التنمية الاقتصادية.
وامتدح حمد خلال لقائه بالأمين العام لجهاز تنظيم رقابة الكهرباء، المهندس أحمد محمد خير الجنيد، الجهود التي يضطلع بها الجهاز في التوعية والاستخدام الأمثل للطاقة.
من جانبه، أوضح الأمين العام للجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء بالوزارة، أن الوزارة تعمل على المحافظة على كفاءة الطاقة وزيادتها، لتعزيز الخدمات وبسطها، مشيراً إلى إمكانية تحقيق كفاءة الطاقة دون المساس بالمستهلك.
وأضاف: “دول العالم اتخذت إجراءات فعَّالة للكشف عن مصادر جديدة للطاقة من خلال التكنولوجيات القائمة”.
وأفاد أن خطة الجهاز تستهدف تحقيق وفرة سنوية تقدر بحوالي 12.4% من إجمالي الطلب على الطاقة الكهربائية بالسودان حتى عام 2020، بجانب تحويل الأسواق لأجهزة كهربائية عالية الكفاءة في الإضاءة وتكييف الهواء. وقال الجنيد إن الفترة المُقبلة ستشهد تنظيم ورشة، بالتعاون مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.
الخرطوم: السوداني