أشاد به الحضور واعتبروه فتحاً جديداً للعلاقة بين البلدين… تدشين مميز لكتاب (عين على الصين) للصحفي محمد عبد العزيز

*وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور يشيد باتجاه الصحفيين لإصدار الكتب
دشنّ الزميل الصحفي محمد عبدالعزيز كتابه (عين علي الصين) ضمن فعاليات معرض الخرطوم للكتاب بالمقهى الثقافي ضمن الفعاليات المصاحبة لمعرض الخرطوم الدولي للكتاب في دورته الـ14؛ وسط حضور نوعي ضم عدداً من الدبلوماسيين والصحفيين والباحثين، يتقدمهم وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور الذي أشاد باتجاه الصحفيين لإصدار الكتب داعياً للتوسع في هذا الشأن، وقال غندور إنه لا تربطه علاقة شخصية بالكاتب إلا أنه يعرفه من خلال كتاباته الصحفية خاصة المتصلة بالعلاقات الدولية والتي وصفها بالمتميزة التي تعبر عن معرفة وإدراك لما يكتب مشيداً بصحيفة السوداني التي خرجت مثل عبد العزيز معتبراً أنها واحدة من أكثر الصحف تأثيراً.
(1)
مدير إدارة الصين في الخارجية الصينية السفير عمر عيسى اعتبر كتاب (عين على الصين) إضافة نوعية، لافتاً إلى قلة الكتب الصحفية التي تتطرق للصين، ودعا عيسى للتوسع في معرفة الصين والتعمق في دراستها بسبب تنامي تأثير الصين على العالم، مشيداً باتجاه عبد العزيز بالكتابة عن الصين ومبدياً أمله في مطالعة المزيد من الإصدارات وعلى رأسها إصداراته القادمة عن تأثير مبادرة الحزام والطريق على تحفيز التنمية الاقتصادية للشعوب الإفريقية.
(2)
المستشار السياسي لسفارة الصين جين يفينق أشاد بالكتاب واعتبره بمثابة مرآة لواقع الصين وصعودها معلناً ترحيبهم ودعمهم لكل المبادرات التي تعزز التواصل الشعبي بين البلدين، أما مقدم الفعالية الكاتب الصحفي فيصل محمد صالح دعا لتعزيز التخصصية في أوساط الصحفيين المشتغلين بالعلاقات الدولية لافتاً إى أن عبد العزيز من الصحفيين الشباب المميزين الذين نجحوا في تطوير قدراتهم ومهاراتهم والعمل على مشروع صحفي، من جانبه اعتبر الامين العام لجمعية الصداقة السودانية الصينية اللواء السر محمد نور الكتاب أفضل مدخل لمن يريد أان يتعرف على الصين المعاصرة ونهضتها السريعة في العقود الماضية، معلناً دعمهم للاهتمام الصحفي والبحثي بالشأن الصيني. أما الباحث والناقد السر السيد فقد وصف الكتاب بأنه يندرج ضمن كتب أدب الرحلات النادرة في الآونة الأخيرة مجرياً مقارنة بينه وكتب صبت في ذات الاتجاه قبل عقود.
(3)
الباحث في الشأن الصيني د. الأمين عبد الرازق أشار إلى أن كتاب (عين على الصين) يمثل مرجعاً مهما للمشتغلين بالشأن الصيني لاحتوائه على معلومات وأرقام حديثة عن الصين الحديثة فضلاً عن كونه مكتوب بلغة سلسة تجعله بمثابة سياحة رشيقة لأرض التنين، فيما قال رئيس قسم اللغة الصينية بجامعة الخرطوم د. محمد حسن إن الكتاب يمكن أن يكون بمثابة مرجع أساسي لأي منهج متصل بتدريس الثقافة الصينية.
(4)
الجدير بالذكر أن عبد العزيز أظهر في السنوات الأخيرة اهتماماً بالشأن الصيني، وحصل على زمالة الدراسات الصينية من المركز الصيني الإفريقي للإعلام في العام 2016، وزمالة الباحثين الشباب في الشأن الصيني “الصينولوجست” 2018، ويعتبر كتاب “عين على الصين” أول إصدارات عبدالعزيز، ويعد الكاتب حالياً لنشر عدد من الكتب الأخرى.
تقرير: محاسن أحمد عبد الله
صحيفة السوداني.