محكمة الفساد توجه تهمة خيانة الأمانة لأخصائي تمويل بشركة التنمية السودانية

محكمة الاختصاص أقرت بإجراء تسوية توصل إليها المتهم
وجهت محكمة جرائم مكافحة الفساد بالخرطوم جنوب برئاسة القاضي “فهمي عبد الله” أمس (الإثنين) تهمة خيانة الأمانة لموظف بشركة التنمية الريفية السودانية المحدودة التابعة لوزارة المالية والبنك المركزي، وهو أخصائي تمويل بالشركة بفرع جبل أولياء، فيما وجهت محكمة الفساد تهمة خيانة الأمانة في مواجهة المتهم تحت المادة 177\2 من القانون الجنائي للموظف العام وذلك لاختلاقه ملفاً مستندياً لمجموعة ما قدمه إلى الشركة فرع التمويل والعمليات للحصول على تمويل وبموجبه حصل على التمويل بمبلغ أكثر من 24 ألف جنيه وتحويله إلى منفعته الشخصية.
وحسب أقوال الشاكية وكانت قد تقدمت بطعن في قرار التسوية من المحكمة المختصة وعليه أعادته محكمة الاستئناف لوجود بينات مبدئية للإدانة وكانت محكمة الاختصاص قد أقرت بإجراء تسوية توصل إليها المتهم مع الشاكية وتم دفعها وفقاً لإفادات المفوض فيما رد ممثل دفاعه بأن موكله غير مذنب وأن الإجراءات التى قام بها هي من صميم عمله.
وفي السياق استمعت المحكمة إلى مفوض الشاكية الذي أشار إلى أن الشركة طعنت في القرار أمام محكمة الاستئناف عندما طالب المتهم بحقوق الخدمة التى قضاها في الشركة ولا يعلم ما إذا كان المتهم قد خضع للتحقيق أم لا، وأكد أنهم لا يطالبونه بأية مبالغ مالية ، وتم تحديد جلسة أخرى لسماع شهود الدفاع في القضية.
الخرطوم ـ المهدي عبد الباري
صحيفة المجهر السياسي.