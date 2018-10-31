الدولار يرفع أسعار السيارات بأسواق الخرطوم









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تاجر : ادنى سعر للسيارة يصل الى 470 الف جنيه

تشهد سوق السيارات هذه الايام انتعاشاً ملحوظاً مصحوباً بارتفاع فى الاسعار بسبب توفير الدولة للسيولة فى البنوك والصرافات الالية، ما انعكس ايجاباً على سوق السيارات.

اضف الى ذلك ان مسألة ارتفاع الدولار الجمركى تسهم فى ارتفاع الاسعار (الانتباهة) قامت بجولة فى السوق لمعرفة اسعار السيارات وكان اول المتحدثين تاجرالسيارات جمال عوض الذى اشار الى ان سوق السيارات لا تزال يلازمها الركود فى البيع والشراء وارتفاع اسعار السيارات فى آن واحد، ما ادى الى نوع من الاستياء فى اوساط تجار السيارات وقال ان البلاد اصبحت لاتحتاج لسيارات جديدة لان كل شخص يحاول ممارسة تجارة السيارات، بالاضافة الى ذلك ان هناك تكدساً فى العربات بصورة مبالغة والتى تحتاج الى حل لهذه المشكلة، مشيراً الى ان هناك حراكاً فى انواع معينة من السيارات والتي قفزت اسعارها هذه الايام بمعدلات عالية جداً لعدة اسباب منها الاقبال المتزايد وتوفر السيولة، وقال ان هناك نسبة عالية من الوارد فى السيارات فى طريقها الى البلاد عسى ان تنعكس ايجاباً فى خفض اسعار العربات وقال ان ادنى سعر للسيارة يصل الى 470 الف جنيه خاصة الاكسنت وهناك سيارات وصلت اسعارها الى 2 مليار جنيه خاصة البكاسى الجديدة موديل 2015 وحتى 2017 و2018 اما السيارات التى وصلت اسعارها الى 3 مليارات جنيه مثل لاندكروزرات والبكاسى الجديدة.

وتوقع زيادة اسعار السيارات الى اكثر مما هو عليه الان لعدة اعتبارات منها ارتفاع الدولار المتزايد فى كل يوم. اما تاجر سيارات فضل حجب اسمه (م ،و ) الذى قال ان هنالك حراكاً فى سوق السيارات هذه الايام بسبب توفر السيولة ما انعكس اقبالاً متزايداً خاصة السيارات الكورية، الى جانب عملية تشغيل العربات فى ترحال اصبحت امراً واقعاً وتسيطر الان على سوق السيارات مطالباً الدولة بخفض الدولار الجمركى ما سينعكس فى خفض اسعار السيارات فى السوق ووصل سعر الكليك الى اكثر من 400 الف جنيه والاكسنت وصلت الى 700 و800 الف جنيه اما البكاسى الجديدة وصلت الى 2 مليار جنيه وتوقع ايضاً زيادة اسعار السيارات اذا لم تكن هناك رقابة من الدولة على سوق السيارات وخفض رسوم الجمارك.

صحيفة الانتباهه.